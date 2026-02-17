Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:01, 17 февраля 2026Мир

Угрожавший Китаю Макрон обратился к китайцам на их языке

Макрон поздравил китайцев с Новым годом на китайском языке
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, угрожавший Китаю пошлинами, обратился к китайцам на их языке и поздравил с Новым годом. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Передаю свои самые искренние и теплые пожелания всем моим друзьям, которые празднуют китайский Новый год. Пусть этот Год Лошади принесет силу и мотивацию, чтобы мы могли сообща работать ради всеобщего блага», — написал французский лидер на китайском языке.

Ранее Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза из-за торгового дефицита между КНР и ЕС. Политик сказал, что в случае, если Пекин не примет меры для решения проблемы, европейцы будут вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорах по Украине увидели очередную «разводку»

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Дочь-подросток российского политика расправилась с мамой и братом

    Гуменник отреагировал на критику украинского соперника в его адрес на Олимпиаде

    Россиянам предложили закрепить приоритет на работе

    Угрожавший Китаю Макрон обратился к китайцам на их языке

    Союзник США испугался отключения Visa и Mastercard

    Оглашено решение для взявшего заложников в квартире россиянина

    На АвтоВАЗе предрекли обвал продаж Lada

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok