Угрожавший Китаю Макрон обратился к китайцам на их языке

Макрон поздравил китайцев с Новым годом на китайском языке

Президент Франции Эммануэль Макрон, угрожавший Китаю пошлинами, обратился к китайцам на их языке и поздравил с Новым годом. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети X.

«Передаю свои самые искренние и теплые пожелания всем моим друзьям, которые празднуют китайский Новый год. Пусть этот Год Лошади принесет силу и мотивацию, чтобы мы могли сообща работать ради всеобщего блага», — написал французский лидер на китайском языке.

Ранее Макрон пригрозил Китаю пошлинами от Евросоюза из-за торгового дефицита между КНР и ЕС. Политик сказал, что в случае, если Пекин не примет меры для решения проблемы, европейцы будут вынуждены в ближайшие месяцы принять жесткие меры и прекратить сотрудничество по примеру США.