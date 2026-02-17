Реклама

14:36, 17 февраля 2026

Украинский дрон промахнулся по российскому вертолету и попал на видео

Неудачная попытка дрона ВСУ атаковать российский Ми-8 попала на видео
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытался атаковать российский вертолет, но промахнулся. Кадры попытки удара беспилотника опубликовала в Telegram-канале 63-я отдельная механизированная бригада украинских войск.

Авторы сообщения отметили, что появление российских вертолетов на линии боевого соприкосновения — очень редкое явление. Они заявили, что операторы БПЛА «сперва подумали, что это сон».

На опубликованной записи видны появление вертолета и неудачная попытка беспилотника атаковать его. Как сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель», на видео попал российский вертолет Ми-8.

Ранее стало известно, что российский БПЛА «Герань» уничтожил вертолет Ми-24 ВСУ. Он был поражен при помощи ракеты «воздух-воздух» Р-60, прикрепленной к беспилотнику.

    

