Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:18, 17 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме предложили ЦБ восстановить одну меру для сдерживания цен

В Госдуме предложили ЦБ ограничить эквайринговую комиссию одним процентом
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Александр Миридонов / РИА Новости

В Госдуме предложили председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной ограничить комиссию на эквайринг на уровне не выше 1 процента для социально значимых сфер: ЖКХ, связь, медицина, образование и другие. Обращение направили руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Эквайринг — процент, который банки берут с предприятий, использующих безналичные платежи. Например, магазин отчисляет комиссию с каждой покупки, оплаченной с помощью карты или смартфона. Она становится надбавкой к себестоимости товаров и услуг, а потом и к их цене. В результате торговля каждый год тратит сотни миллиардов рублей на эквайринг, возмещая эти затраты за счет потребителей», — подчеркнул Миронов.

Депутат напомнил, что на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года Центробанк устанавливал временный предельный уровень эквайринговой комиссии в 1 процент для компаний, реализующих социально значимые товары и оказывающих социально значимые услуги.

«С тех пор объем безналичных платежей значительно вырос, а с ними и издержки на эквайринг. Мы предлагаем восстановить ограничения эквайринговой комиссии на уровне не выше 1 процента от суммы операции. Это позволит сохранить доступность услуг и сдержит рост стоимости товаров для граждан. Предлагаем распространить ограничение на все виды электронных платежей и обеспечить контроль за банками, которые захотят возместить потери через навязывание дополнительных услуг», — рассказал парламентарий.

Материалы по теме:
Индексации тарифов ЖКХ в 2026 году. На сколько подорожает коммуналка в разных регионах России?
Индексации тарифов ЖКХ в 2026 году.На сколько подорожает коммуналка в разных регионах России?
13 февраля 2026
Война со всем миром. Доллар слабее с каждым днем. Почему Трамп не видит в этом проблемы?
Война со всем миром.Доллар слабее с каждым днем. Почему Трамп не видит в этом проблемы?
12 февраля 2026

Лантратова сообщила, что средний уровень эквайринговых комиссий в зависимости от типа карты и вида деятельности предприятия в настоящее время находится в диапазоне 1,2-2,2 процента.

«Комиссия за безналичные платежи фактически является скрытой надбавкой к ценам, и, в условиях роста доли цифровых расчетов, сейчас каждый день совершается более 240 миллионов операций — эта нагрузка напрямую бьет по предпринимателям и в конечном счете по доступности услуг для граждан», — отметила депутат.

В 2022 году ЦБ уже успешно применял временное ограничение комиссии до 1 процента — и рынок адаптировался без сбоев. Сегодня, когда доля QR-платежей, биометрии и Системы быстрых платежей стремительно растет, необходимо расширить регулирование на все виды электронных платежей, а не только на карточный эквайринг

Яна Лантратовадепутат Госдумы

По словам Лантратовой, также предлагается предусмотреть механизмы защиты от обхода ограничений, чтобы банки не компенсировали снижение комиссии через навязывание дополнительных услуг или рост других тарифов.

«Необходимо не вмешиваться в рынок, а сохранить финансовую устойчивость тех, кто обеспечивает базовые потребности миллионов россиян. Разумное регулирование эквайринга не является угрозой для банков, это вклад в социальную стабильность и поддержку реального сектора экономики», — заключила она.

Материалы по теме:
Тема аномального роста платежей за коммуналку дошла до Кремля. Что там сказали?
Тема аномального роста платежей за коммуналку дошла до Кремля. Что там сказали?
12 февраля 2026
Налог на доход по вкладу в 2026 году: сколько и с какой суммы нужно платить
Налог на доход по вкладу в 2026 году:сколько и с какой суммы нужно платить
12 февраля 2026

В ноябре 2025 года замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что отмена введенной в 2006 году льготы, освобождающей от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, а также услуги компаний, обеспечивающих процессинг и эквайринг, не скажется на развитии безналичных платежей.

По его мнению, «какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет», а поскольку люди уже привыкли к созданной цифровой среде, то их поведение не изменится. Сазанов признал, что подорожание услуг возможно, но серьезного эффекта от него не будет.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В переговорах по Украине увидели очередную «разводку»

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    У российских школьников началась лихорадка после употребления пельменей из «ВкусВилла»

    Apple забросила один свой продукт

    42-летняя супермодель обнажила грудь для журнала

    В Госдуме предложили ЦБ восстановить одну меру для сдерживания цен

    В России бойца СВО похоронили в могиле с водой

    Стало известно о жертве при ударе ВСУ по командному пункту «Ахмата»

    Россия направила в ОЗХО ноту с опровержением заявлений Запада об отравлении Навального

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok