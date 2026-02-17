В Госдуме предложили ЦБ восстановить одну меру для сдерживания цен

В Госдуме предложили ЦБ ограничить эквайринговую комиссию одним процентом

В Госдуме предложили председателю Центрального банка России Эльвире Набиуллиной ограничить комиссию на эквайринг на уровне не выше 1 процента для социально значимых сфер: ЖКХ, связь, медицина, образование и другие. Обращение направили руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Эквайринг — процент, который банки берут с предприятий, использующих безналичные платежи. Например, магазин отчисляет комиссию с каждой покупки, оплаченной с помощью карты или смартфона. Она становится надбавкой к себестоимости товаров и услуг, а потом и к их цене. В результате торговля каждый год тратит сотни миллиардов рублей на эквайринг, возмещая эти затраты за счет потребителей», — подчеркнул Миронов.

Депутат напомнил, что на период с 18 апреля по 31 августа 2022 года Центробанк устанавливал временный предельный уровень эквайринговой комиссии в 1 процент для компаний, реализующих социально значимые товары и оказывающих социально значимые услуги.

«С тех пор объем безналичных платежей значительно вырос, а с ними и издержки на эквайринг. Мы предлагаем восстановить ограничения эквайринговой комиссии на уровне не выше 1 процента от суммы операции. Это позволит сохранить доступность услуг и сдержит рост стоимости товаров для граждан. Предлагаем распространить ограничение на все виды электронных платежей и обеспечить контроль за банками, которые захотят возместить потери через навязывание дополнительных услуг», — рассказал парламентарий.

Лантратова сообщила, что средний уровень эквайринговых комиссий в зависимости от типа карты и вида деятельности предприятия в настоящее время находится в диапазоне 1,2-2,2 процента.

«Комиссия за безналичные платежи фактически является скрытой надбавкой к ценам, и, в условиях роста доли цифровых расчетов, сейчас каждый день совершается более 240 миллионов операций — эта нагрузка напрямую бьет по предпринимателям и в конечном счете по доступности услуг для граждан», — отметила депутат.

В 2022 году ЦБ уже успешно применял временное ограничение комиссии до 1 процента — и рынок адаптировался без сбоев. Сегодня, когда доля QR-платежей, биометрии и Системы быстрых платежей стремительно растет, необходимо расширить регулирование на все виды электронных платежей, а не только на карточный эквайринг Яна Лантратова депутат Госдумы

По словам Лантратовой, также предлагается предусмотреть механизмы защиты от обхода ограничений, чтобы банки не компенсировали снижение комиссии через навязывание дополнительных услуг или рост других тарифов.

«Необходимо не вмешиваться в рынок, а сохранить финансовую устойчивость тех, кто обеспечивает базовые потребности миллионов россиян. Разумное регулирование эквайринга не является угрозой для банков, это вклад в социальную стабильность и поддержку реального сектора экономики», — заключила она.

В ноябре 2025 года замглавы Минфина Алексей Сазанов сообщил, что отмена введенной в 2006 году льготы, освобождающей от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) операции и услуги, связанные с обслуживанием банковских карт, а также услуги компаний, обеспечивающих процессинг и эквайринг, не скажется на развитии безналичных платежей.

По его мнению, «какого-то сильного удорожания данных услуг не произойдет», а поскольку люди уже привыкли к созданной цифровой среде, то их поведение не изменится. Сазанов признал, что подорожание услуг возможно, но серьезного эффекта от него не будет.