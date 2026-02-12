Тема аномального роста платежей за коммуналку дошла до Кремля. Что там сказали?

Песков: Рост цен на ЖКУ не должен быть резким, Кремль следит за ситуацией

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Он подчеркнул, что повышение не должно быть таким резким, на что массово пожаловались ранее россияне.

Таким резким оно быть не должно. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Он отметил, что Кремль имеет большую практику работы с обращениями — в том числе с прямой линии главы государства Владимира Путина. Поэтому власти будут предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем, уточнил официальный представитель Кремля.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне пожаловались на выросшие в квитанциях суммы

Жители РФ ранее массово пожаловались на выросшие в квитанциях суммы. В частности, жалобы поступили из Московской, Владимирской, Ростовской областей, а также Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Потребители из Каменска-Шахтинского сообщили, что в январе получили счета на 14 тысяч рублей за квартиру площадью 109 квадратных метров и 13 тысяч рублей — за жилье в 63 квадрата. Жители Одинцово рассказали о счетах на 19 тысяч за двухкомнатную квартиру против 11 тысяч рублей до повышения цен.

Тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в среднем по России с 1 января 2026 года выросли на 1,7 процента. Следующий — и более значительный — рост ожидается в октябре. В Ставропольском крае стоимость ЖКУ повысится на 22 процента, в Дагестане — на 19,7 процента, в Тамбовской области — на 17,5 процента, в Москве — на 15 процентов, в Санкт-Петербурге — на 14,6 процента.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Минстрой ответил на жалобы россиян

В Министерстве строительства и ЖКХ России заявили, что надзорные органы контролируют недопущение превышения предельной платы за ЖКУ.

Ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой мониторит цены и обоснованность установленных тарифов. Если они не соответствуют законодательству, их отменят.

Государственная жилищная инспекция контролирует, чтобы в итоговой квитанции плата за услуги ЖКХ была рассчитана верно Минстрой России

Кроме того, в министерстве напомнили о льготах в этой сфере. Компенсации этих расходов предусмотрены в том числе для тех, кто тратит на «коммуналку» больше установленной нормы — в среднем по РФ это 22 процента от бюджета. Такую субсидию сейчас получают два миллиона семей, отметили в Минстрое.

В России оценили законность вывешивания списка должников в подъезде

Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомедова оценила законность вывешивания списков должников по ЖКУ в подъездах жилых домов.

По ее словам, в местах общего пользования можно размещать перечни, где указаны только номера квартиры или лицевого счета. Публиковать ФИО, адрес и сумму долга запрещено, подчеркнула эксперт. Это персональные данные, которые требуют согласия владельца, пояснила она.

За нарушение должностным лицам грозит ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В случае с юридическими лицами сумма возрастает до 300-700 тысяч рублей.