Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:53, 12 февраля 2026Экономика

Тема аномального роста платежей за коммуналку дошла до Кремля. Что там сказали?

Песков: Рост цен на ЖКУ не должен быть резким, Кремль следит за ситуацией
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Артем Соболев / Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с повышением цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Он подчеркнул, что повышение не должно быть таким резким, на что массово пожаловались ранее россияне.

Таким резким оно быть не должно. Это очень важная тема, которая сейчас на повестке дня

Дмитрий Песковпресс-секретарь президента России

Он отметил, что Кремль имеет большую практику работы с обращениями — в том числе с прямой линии главы государства Владимира Путина. Поэтому власти будут предметно разбираться с каждым отдельно взятым случаем, уточнил официальный представитель Кремля.

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россияне пожаловались на выросшие в квитанциях суммы

Жители РФ ранее массово пожаловались на выросшие в квитанциях суммы. В частности, жалобы поступили из Московской, Владимирской, Ростовской областей, а также Краснодарского края и Санкт-Петербурга.

Потребители из Каменска-Шахтинского сообщили, что в январе получили счета на 14 тысяч рублей за квартиру площадью 109 квадратных метров и 13 тысяч рублей — за жилье в 63 квадрата. Жители Одинцово рассказали о счетах на 19 тысяч за двухкомнатную квартиру против 11 тысяч рублей до повышения цен.

Тарифы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в среднем по России с 1 января 2026 года выросли на 1,7 процента. Следующий — и более значительный — рост ожидается в октябре. В Ставропольском крае стоимость ЖКУ повысится на 22 процента, в Дагестане — на 19,7 процента, в Тамбовской области — на 17,5 процента, в Москве — на 15 процентов, в Санкт-Петербурге — на 14,6 процента.

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Минстрой ответил на жалобы россиян

В Министерстве строительства и ЖКХ России заявили, что надзорные органы контролируют недопущение превышения предельной платы за ЖКУ.

Ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой мониторит цены и обоснованность установленных тарифов. Если они не соответствуют законодательству, их отменят.

Государственная жилищная инспекция контролирует, чтобы в итоговой квитанции плата за услуги ЖКХ была рассчитана верно

Минстрой России

Кроме того, в министерстве напомнили о льготах в этой сфере. Компенсации этих расходов предусмотрены в том числе для тех, кто тратит на «коммуналку» больше установленной нормы — в среднем по РФ это 22 процента от бюджета. Такую субсидию сейчас получают два миллиона семей, отметили в Минстрое.

В России оценили законность вывешивания списка должников в подъезде

Член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Евгения Сладкомедова оценила законность вывешивания списков должников по ЖКУ в подъездах жилых домов.

По ее словам, в местах общего пользования можно размещать перечни, где указаны только номера квартиры или лицевого счета. Публиковать ФИО, адрес и сумму долга запрещено, подчеркнула эксперт. Это персональные данные, которые требуют согласия владельца, пояснила она.

За нарушение должностным лицам грозит ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей. В случае с юридическими лицами сумма возрастает до 300-700 тысяч рублей.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они достают до наших тылов». Минобороны впервые заявило о перехвате украинских крылатых ракет «Фламинго»

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В России захотели вернуть железнодорожное сообщение с Грузией через Абхазию

    В России оценили рост блинного индекса

    Российский миллиардер высказался о романе бывшей жены с молодым манекенщиком

    Россия вернула Украине пятерых детей

    Мужчина с огнеметом поджег любовника жены, сел и закурил

    Вынесено решение для обвиняемого в растрате 885 миллионов рублей мецената Северилова

    Россияне полюбили свадебный туризм

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok