08:43, 17 февраля 2026Россия

В Крыму отреагировали на слова Зеленского о высылке россиян из Европы

Константинов назвал аморальными слова Зеленского о высылке россиян из Европы
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Слова президента Украины Владимира Зеленского о высылке россиян из стран Европы аморальны и не имеют политического значения. Об этом заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов, его реакцию приводит РИА Новости.

Константинов уверен, что украинский политик таким образом работает на публику. Глава крымского парламента считает, что Зеленский проявляет свои низкие качества. История даст ему свою оценку, подчеркнул он.

15 февраля Зеленский призвал выслать россиян из Европы и США матерной фразой.

Выступая на полях Мюнхенской конференции, политик указал, что европейцы много сделали, но не ввели санкции против российской атомной энергетики, против граждан России, их родственников и детей, которые «учатся в европейских университетах и владеют недвижимостью в США».

По мнению украинского лидера, россияне не уважают демократию, не уважают правила в Европе.

