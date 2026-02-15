Зеленский призвал выслать россиян из Европы и США матерной фразой

Президент Украины Владимир Зеленский матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян. Об этом он высказался в интервью подкасту The Conversation на полях Мюнхенской конференции по безопасности (отрывок с этими словами привело украинское издание «Страна.ua»).

Зеленский указал, что европейцы много сделали, но не ввели санкции против российской атомной энергетики, против граждан России, их родственников и детей, которые «учатся в европейских университетах и владеют недвижимостью в США».

«**** [валите] назад. Езжайте домой», — заявил украинский президент.

По его мнению, россияне «не уважают никого в США, не уважают правила, не уважают демократию, не уважают Украину и Европу». «Езжайте домой (в оригинале — go home, прим. «Ленты.ру»). Почему это неправильно?» — задался вопросом Зеленский.

Ранее он прокомментировал участие россиян в Олимпиаде словами «гадко и неприятно». Зеленский сообщил, что смотрел трансляцию Олимпийских игр, в частности, фигурное катание. «Вы видите — там русские практически во всех сборных. И, знаете, это неприятно, гадко. Грузия, Америка — вы видите, сколько их там? Честно говоря, очень много», — сказал он.