03:00, 14 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский прокомментировал участие россиян в Олимпиаде словами «гадко и неприятно»

Зеленскому гадко из-за наличия русских в составе почти всех олимпийских сборных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «неприятно» из-за большого числа российских спортсменов на зимней Олимпиаде-2026. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

Украинский лидер сообщил, что смотрел трансляцию Олимпийских игр, в частности, фигурное катание. «Вы видите — там русские практически во всех сборных. И, знаете, это неприятно, гадко. Грузия, Америка — вы видите, сколько их там? Честно говоря, очень много», — сказал он.

Ранее Зеленский, комментируя дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады, заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не соответствует принципам олимпизма. Спортсмен нарушил запрет МОК, выйдя на тренировку в шлеме с фото погибших спортсменов. Украинец отметил, что решение комитета травмирует ему сердце.

