15:24, 12 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский отреагировал на дисквалификацию украинского скелетониста из-за шлема

Зеленский: Решение МОК дисквалифицировать Гераскевича не соответствует принципам
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя дисквалификацию украинского скелетониста Владислава Гераскевича с Олимпиады, заявил, что решение Международного олимпийского комитета (МОК) не соответствует принципам олимпизма. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Спорт не означает бездумность, а олимпийское движение должно помогать останавливать войны... К сожалению, решение Международного олимпийского комитета дисквалифицировать украинского скелетониста Владислава Гераскевича говорит об обратном», — сказано в сообщении.

При этом украинский лидер выразил благодарность отстраненному спортсмену за его позицию. «Мы гордимся Владиславом и его поступком. Иметь смелость — это больше, чем иметь медали», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что МОК дисквалифицировал Гераскевича и лишил его олимпийской аккредитации. Спортсмен намеревался выйти на соревнования в шлеме с изображениями погибших украинских спортсменов. «Он публично дал понять, что открыто намерен нарушить руководящие принципы самовыражения спортсменов МОК», — объяснили в комитете.

