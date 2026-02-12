Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

11:18, 12 февраля 2026Спорт

МОК дисквалифицировал украинского скелетониста из-за шлема

Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Richard Heathcote / Getty Images

Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал украинского скелетониста Владислава Гераскевича из-за шлема. Об этом в четверг, 12 февраля, сообщает ТАСС.

Гераскевич собирался использовать во время соревнований шлем с изображениями погибших украинских спортсменов. Помимо отстранения, скелетониста лишили олимпийской аккредитации.

«Чтобы почтить память погибших спортсменов, Гераскевичу предлагали черную траурную повязку. Спортсмен заявил, что будет использовать шлем, тем самым он публично дал понять, что открыто намерен нарушить руководящие принципы самовыражения спортсменов МОК», — говорится в сообщении пресс-службы МОК.

10 февраля Гераскевич нарушил запрет МОК, выйдя на тренировку в шлеме с фото погибших спортсменов. Украинец отметил, что запрет МОК травмирует ему сердце.

Ранее МОК запретил 27-летнему скелетонисту пользоваться шлемом с изображениями погибших украинских спортсменов. Согласно Олимпийской хартии, во время соревнований запрещается политическая, религиозная и расовая пропаганда, а также демонстрации.

