МОК объяснил запрет на выступление украинца в шлеме с фото погибших

МОК объяснил запрет хартией на выступление Гераскевича в шлеме с фото погибших

Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс объяснил запрет украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу использовать на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года шлем, где изображены погибшие спортсмены. Его слова приводит РИА Новости.

Адамс заявил, что МОК уважает желание Гераскевича почтить память коллег, однако Олимпийская хартия строго регулирует выражение политических и религиозных взглядов, требуя фокуса на спорте. Шлем признан нарушением этих норм, действующих для всех участников. В качестве компромисса МОК разрешил черную повязку на шлеме для чествования погибших.

Ранее Гераскевич рассказал, что ему запретили использовать на Олимпиаде шлем, где изображены погибшие спортсмены. По его словам, ранее МОК допускал подобные чествования, однако на этот раз для Украины решили установить особые правила.

Гераскевич заявил, что готовит официальный запрос в МОК, в котором будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.