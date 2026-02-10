Реклама

01:14, 10 февраля 2026Спорт

Украинскому скелетонисту запретили использовать на Олимпиаде расхваленный Зеленским шлем

Скелетонисту Гераскевичу не дали использовать на ОИ расхваленный Зеленским шлем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу запретили использовать на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года шлем, где изображены погибшие спортсмены. Об этом он написал на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Решение, которое просто разбивает сердце. Ощущение, что МОК (Международный олимпийский комитет — прим. «Лента.ру») изменяет спортсменам, которые были частью олимпийского движения, не давая возможности почтить их на спортивной арене, куда эти спортсмены больше никогда не смогут выйти», — написал он. По его словам, ранее МОК допускал «подобные чествования», однако на этот раз для Украины «решили установить особые правила».

Гераскевич заявил, что готовит официальный запрос в МОК, в котором будет бороться за право выступать на Олимпиаде именно в этом шлеме.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее рассказал о шлеме. По его словам, на нем изображены украинские спортсмены, погибшие в зоне специальной военной операции. Он поблагодарил Гераскевича «за то, что напоминает миру цену нашей борьбы». «И именно это напоминает всем глобальную роль спорта и историческую миссию олимпийского движения как такового — все это о мире и жизни», — подчеркнул украинский лидер.

