В Минобороны России высказались об отключении терминалов Starlink в зоне СВО

Криворучко: Отключение терминалов Starlink не повлияло на управление войсками

Отключение терминалов Starlink в зоне специальной военной операции (СВО) не повлияло на систему связи и управления российскими войсками. Об этом заявил замглавы Минобороны России Алексей Криворучко в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, системы связи и управления, стоящие на вооружении Российской армии обеспечивают устойчивый обмен информацией по закрытым каналам. Криворучко обратил внимание, что терминалы Starlink отключены уже две недели, однако это не повлияло на интенсивность и эффективность работы войск беспилотных систем, что подтверждают данные объективного контроля.

В свою очередь, начальник Главного управления связи Вооруженных сил России Валерий Тишков объяснил, что средства связи противника применялись только отдельными подразделениями с целью обмана украинских бойцов.

Ранее кандидат технических наук Сергей Товкач рассказал, что важность американской спутниковой системы в зоне СВО была сильно преувеличена. По его словам, эффективной альтернативой Starlink является оптико-волоконная связь, которую активно использовали бойцы частной военной компании «Вагнер».