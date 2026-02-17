Реклама

10:15, 17 февраля 2026Россия

В России бойца СВО похоронили в могиле с водой

В Сочи бойца СВО похоронили в частично заполненной водой могиле
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Река / ТАСС

В Сочи участника специальной военной операции (СВО) похоронили в частично заполненной водой могиле. Об этом родственница бойца рассказала сетевому изданию «Сочи онлайн».

Траурная церемония состоялась на местном кладбище. Близкие похороненных там солдат отмечают неудовлетворительное состояние Аллеи героев.

По словам россиянки, в готовых к погребению могилах «стоит вода и грязь по колено». Несмотря на обещания сотрудников ритуальной службы откачать воду, в день похорон она все равно частично заполняла могилу, утверждает женщина. «Считаю, что власти должны срочно обратить на эту проблему внимание», — резюмировала собеседница издания.

Представители Муниципального центра управления Сочи прокомментировали ситуацию. Там сообщили, что меры по недопущению распространения оползня на территории кладбища (на это, в частности, жаловались, родственники бойцов) уже принимаются.

Ранее в Пермском крае другого участника СВО похоронили через год и один день после смерти. Кирилл Желудков находился в зоне проведения спецоперации с конца 2024 года.

