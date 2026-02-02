Бойца СВО похоронят через год и один день после смерти

В Пермском крае бойца СВО похоронят через год и один день после смерти

В Пермском крае бойца СВО похоронят через год и один день после смерти. Об этом сообщает пресс-служба администрации Юрлинского округа во «ВКонтакте».

Речь идет о Кирилле Желудкове 2005 года рождения. Он ушел на СВО в конце 2024 года. Военнослужащего не стало 2 февраля 2025 года.

Прощание с Желудковым состоится 3 февраля 2026 года. Чем была обусловлена задержка с похоронами солдата, не сообщается.

Ранее стало известно о смерти еще одного молодого бойца СВО. 18-летнего Виталия Свистунова из Башкирии похоронили в конце октября 2025 года. На СВО он служил старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода.