В российском регионе бойца СВО похоронили через два года после смерти

В Саратовской области бойца СВО похоронили через два года после смерти

В Вольском районе Саратовской области участника СВО похоронили через два года после смерти. Об этом сообщает сетевое издание« Вольск.ру».

Прощание с военнослужащим состоялось 31 октября. Мужчина проходил службу в звании старшего сержанта на территории Донецкой народной республики.

Солдата не стало 27 октября 2023 года. В чем именно была связана задержка с его похоронами, не уточняется.

Ранее стало известно о смерти 18-летнего бойца СВО из Башкирии. Виталий Свистунов родился в 2007 году. Окончил девять классов Тирлянской средней школы. На СВО он служил старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода.