На СВО погиб 18-летний боец. Что о нем известно?

В Башкирии сообщили о гибели 18-летнего бойца СВО

В Башкирии сообщили о смерти 18-летнего участника специальной военной операции (СВО) — рядового Виталия Свистунова. Парень только в 2025 году достиг совершеннолетия и в апреле заключил контракт с Минобороны России.

С бойцом простились 27 октября в селе Тирлянский, сообщили в администрации Белорецкого района Башкирии. «Со слов родственников, Виталий был очень общительным парнем, всегда был в центре большой компании, часами мог возиться вместе с друзьями в гараже с машинами и мотоциклами. Очень любил своих родных, был доброжелательным человеком, преданным другом и товарищем, отзывчивым, бесконфликтным, всегда был готов прийти на помощь близким и друзьям», — рассказали в администрации района.

Виталий родился в 2007 году. Окончил девять классов Тирлянской средней школы. На СВО Виталий служил старшим стрелком мотострелкового отделения мотострелкового взвода. Парня не стало в мае 2025 года.

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

В начале октября стало известно о смерти 19-летнего бойца СВО из Владимирской области

В начале октября во Владимирской области сообщили о смерти в бою 19-летнего участника СВО.

Мужчина родился в 2006 году, окончил среднюю школу и училище. Подписать контракт с Минобороны он решил в ноябре 2024 года. Возможно, это произошло вскоре после достижения им совершеннолетия.

Солдата не стало на боевом задании на территории Луганской народной республики. Прощание с ним состоялось 29 сентября.

Путин назвал число ежемесячно приходящих на службу в зоне СВО добровольцев

В мае 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что на службу в зоне СВО ежемесячно приходят около 50-60 тысяч добровольцев.

«У нас по 50 тысяч, по 60 тысяч ребят в месяц приходят», — сказал глава государства.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В сравнение Путин привел Украину, где, по его словам, на службу в вооруженные силы удается принудительно привлекать 30 тысяч человек в месяц.

Министр обороны России Андрей Белоусов сообщал, что на военную службу по контракту в 2024 году поступили 427 тысяч человек.

В России одобрили закон о статусе для добровольцев-штурмовиков СВО

Ранее стало известно, что в России приняли закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков СВО. Госдума одобрила его во втором и третьем чтениях. Речь идет о военнослужащих, которые заключили соглашения с Минобороны России в 2022-2023 годах и вошли в штурмовые подразделения. Ранее статусы ветерана, инвалида боевых действий получали все добровольцы СВО, кроме штурмовиков, подписавших контракты до 1 сентября 2023 года.

Как отметили авторы инициативы, несмотря на отсутствие возможности получить статус ветерана боевых действие, многие из этих бойцов были отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и отвагу. Теперь на них также будут распространены все меры социальной поддержки, которые положены ветеранам СВО.

В частности, добровольцы-штурмовики получат ежемесячную денежную выплату, которая устанавливается территориальными органами Соцфонда, и различные льготы — например, при получении медицинской помощи и оплате жилищно-коммунальных услуг, улучшении жилищных условий.

Российских медиков на СВО захотели наделить статусом ветеранов

Депутат Госдумы Сергей Миронов в начале октября выступил с предложением наделить особым статусом ветеранов боевых действий российских медиков-добровольцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Как уточнил парламентарий, к нему обратились врачи, которым приходится брать отпуск за свой счет, чтобы приехать работать в зону боевых действий. По действующему законодательству они не могут получить статус ветеранов, в отличие от военных медиков или гражданских врачей, которые находятся на СВО в официальной командировке. Как следствие, выплаты и льготы им также не полагаются.

«По сути, такие добровольцы выполняют ту же самую работу в тех же самых тяжелых и опасных условиях, связанных с риском для жизни. И они также заслуживают, чтобы их труд получил адекватную оценку государства», — убежден Миронов. Инициативу направили на рассмотрение председателю правительства России Михаилу Мишустину.