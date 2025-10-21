В России одобрили закон о статусе для добровольцев-штурмовиков СВО

Госдума приняла закон о статусе для добровольцев-штурмовиков СВО

В России приняли закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков специальной военной операции (СВО) на Украине. Госдума одобрила его во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

Речь идет о военнослужащих, которые заключили соглашения с Минобороны России в 2022-2023 годах, и вошли в штурмовые подразделения. Ранее статусы ветерана и инвалида боевых действий были доступны всем добровольцам СВО, кроме штурмовиков, подписавших контракты до 1 сентября 2023 года.

Как отметили авторы инициативы, несмотря на отсутствие возможности получить статус ветерана боевых действие, многие из этих бойцов были отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и отвагу. Теперь на них также будут распространены все меры социальной поддержки, которые положены ветеранам СВО.

В частности, добровольцам-штурмовикам будут присвоены ежемесячная денежная выплата, которая устанавливается территориальными органами Соцфонда, а также различные льготы — например, при получении медицинской помощи и оплате жилищно-коммунальных услуг, улучшении жилищных условий.

Ранее российских медиков-добровольцев, находящихся в зоне СВО, захотели наделить особым статусом — ветеранов боевых действий. Инициативу направили на рассмотрение председателю правительства России Михаилу Мишустину.