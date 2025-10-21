Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:27, 21 октября 2025Россия

В России одобрили закон о статусе для добровольцев-штурмовиков СВО

Госдума приняла закон о статусе для добровольцев-штурмовиков СВО
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В России приняли закон о статусе ветерана для добровольцев-штурмовиков специальной военной операции (СВО) на Украине. Госдума одобрила его во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

Речь идет о военнослужащих, которые заключили соглашения с Минобороны России в 2022-2023 годах, и вошли в штурмовые подразделения. Ранее статусы ветерана и инвалида боевых действий были доступны всем добровольцам СВО, кроме штурмовиков, подписавших контракты до 1 сентября 2023 года.

Как отметили авторы инициативы, несмотря на отсутствие возможности получить статус ветерана боевых действие, многие из этих бойцов были отмечены государственными и ведомственными наградами за мужество, героизм и отвагу. Теперь на них также будут распространены все меры социальной поддержки, которые положены ветеранам СВО.

В частности, добровольцам-штурмовикам будут присвоены ежемесячная денежная выплата, которая устанавливается территориальными органами Соцфонда, а также различные льготы — например, при получении медицинской помощи и оплате жилищно-коммунальных услуг, улучшении жилищных условий.

Ранее российских медиков-добровольцев, находящихся в зоне СВО, захотели наделить особым статусом — ветеранов боевых действий. Инициативу направили на рассмотрение председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров сделал заявление о завершении СВО

    Внешность звезды сериала «Отчаянные домохозяйки» на новых фото вызвала споры в сети

    На улице российского города произошла стрельба

    В России раскрыли картель на полмиллиарда рублей

    Создано новое средство для похудения без уколов и гормонов

    Названо наказание лидеру рок-группы за нападение на руководителей российской IT-компании

    Режиссеру Никите Михалкову исполнилось 80 лет

    Стало известно о начале мощного наступления армии России в Запорожской области

    В ключевой стране Евросоюза газ подорожал почти на 80 процентов

    Стало известно о смерти отца пятерых детей через несколько дней после отправки на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости