Россия
11:41, 7 октября 2025Россия

Российских медиков на СВО захотели наделить особым статусом

Депутат ГД Миронов предложил присваивать медикам на СВО статус ветеранов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Российских медиков-добровольцев, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, захотели наделить особым статусом — ветеранов боевых действий. С таким предложением выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Как уточнил парламентарий, к нему обратились врачи, которым приходится брать отпуск за свой счет, чтобы приехать работать в зону боевых действий. Вместе с тем, по действующему законодательству они не могут получить статус ветеранов, в отличие от военных медиков или гражданских врачей, которые находятся на СВО в официальной командировке. И как следствие — выплаты и льготы им также не полагаются.

«По сути, такие добровольцы выполняют ту же самую работу в тех же самых тяжелых и опасных условиях, связанных с риском для жизни. И они также заслуживают, чтобы их труд получил адекватную оценку государства», — убежден Миронов.

Инициативу направили на рассмотрение председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Ранее статусом добровольца СВО захотели наделить военных волонтеров. Позднее этот список предложили расширить, включив в него также служащих в системе противовоздушной обороны, которые занимаются отражением атак Вооруженных сил Украины на российские регионы.

