В России пристыдили живущую в США правнучку Хрущева за слова о Крыме

Цеков заявил, что правнучка Хрущева пытается оправдать передачу Крыма Украине

Правнучка Никиты Хрущева Нина пытается оправдать передачу Крыма Украине в 1954 году. Об этом заявил замглавы крымского парламента Сергей Цеков в беседе с Daily Storm.

Издание обратило внимание на интервью Нины Хрущевой Екатерине Гордеевой (признана Минюстом иностранным агентом), в котором она назвала передачу Крыма «менеджерским ходом» Никиты Хрущева. «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским — значит, и Украина становится больше русской», — сказала правнучка советского лидера.

Комментируя эти слова, Цеков заявил, что Хрущева выгораживает прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», — заявил он, подчеркнув, что к 2014 году конфликт вызрел, а потом наступил 2022 год.

В свою очередь, бывший сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди напомнила, что правнучка Хрущева более 30 лет живет в США, и посоветовала ей читать историю. «Россия ни перед кем не захлопывает двери, поэтому она может как турист приехать в РФ, в Крым и посмотреть, послушать людей. Думаю, это ей будет на пользу, и она не будет делать подобного рода заявления», — пристыдила собеседница издания родственницу советского лидера.

Ковитиди назвала ошибкой решение Хрущева. Однако, по ее мнению, оно стало «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму».

В декабре президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь людям. По его словам, существовала не просто угроза давления на крымчан, а риск прямой расправы над ними.