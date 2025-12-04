Путин: Россия помогла людям в Крыму, не принявшим переворот на Украине

Россия не аннексировала Крым, а пришла на помощь людям. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, чьи слова приводит телеканал India Today.

«Была угроза не просто давления, а прямой расправы над крымчанами. И Россия вмешалась, чтобы помочь им. Как мы могли поступить иначе? Если кто-то думает, что Россия будет действовать иначе, он глубоко ошибается. Мы всегда будем защищать наши интересы и наш народ», — сказал глава государства.

Он также пояснил, что Москве не нужно было присоединять порт в Севастополе, так как по договору с Украиной он считался российским.

Ранее Владимир Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком от Никиты Хрущева. По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ.