12:16, 17 февраля 2026Экономика

В России стало меньше магазинов детской одежды

Шакиров: Продавцы детской одежды активно перетекают на маркетплейсы
Вячеслав Агапов

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В январе 2026 года количество магазинов детской одежды в городах-миллионниках России сократилось на 16 процентов. Причину, по которой подобных магазинов в стране стало меньше, назвал президент Союза торговых центров Булат Шакиров, его слова приводит НСН.

По словам эксперта, продавцы одежды активно перетекают на маркетплейсы, поэтому вакантность площадей в торговых центрах будет только расти.

Арендаторы массово уходят в другой формат работы — среди причин перетока в том числе растущая налоговая нагрузка, необходимость платить аренду.

«Поэтому, я думаю, что в этом году мы увидим дополнительный рост вакантности в торговых центрах еще на 10-15 процентов. Пока мы не видим какого-то тренда экономии на детях, однако на маркетплейсе хороший ассортимент товаров, и цены остаются дешевле, так что люди уходят туда из-за более льготных цен», — пояснил Шакиров.

Ранее Шакиров отмечал, что эпоха расцвета торговых центров в России, начавшаяся в конце 2000-х, подходит к своему концу. Ей на смену приходит эпоха досугово-развлекательных центров, отметил он. Значительную часть такого рода точек, пояснил аналитик, занимают рестораны, кинотеатры и детские центры. «Это все то, что невозможно получить онлайн», — резюмировал эксперт.

