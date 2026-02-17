Реклама

Культура
20:05, 17 февраля 2026Культура

В США арестовали актера Шайю ЛаБафа

TMZ: Актера Шайю ЛаБафа арестовали за драку в Новом Орлеане
Ольга Коровина

Фото: TMZ / BACKGRID / Legion-Media

Американского актера Шайю ЛаБафа арестовали за драку неподалеку от бара в Новом Орлеане. Об этом пишет TMZ.

По информации источника, звезда фильмов «Трансформеры», «Арахисовый сокол» и «Нимфоманка» ввязался в драку, на место происшествия были вызваны медики, а самого артиста задержала полиция. Согласно документам, оказавшимся в распоряжении издания, актеру предъявили два обвинения в нанесении легких телесных повреждений.

Ранее ЛаБаф признался в изменах всем своим женщинам и назвал себя «ищущим удовольствий, эгоистичным, эгоцентричным, нечестным, невнимательным, боязливым человеком». Артист отметил, что виноват перед большим количеством людей. Он также заявил, что никогда не говорил партнершам о своих венерических заболеваниях.

