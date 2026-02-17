В США проанализировали поведение украинской делегации в Женеве

Эксперт по языку жестов Браун: Украинцы были не рады на встрече в Женеве

Представители украинской делегации были «не рады» на трехсторонних переговорах в Женеве. На это указала американский эксперт по языку жестов Трейси Браун в разговоре с РИА Новости.

Она обратила внимание, что украинцы в ходе встречи хмурили брови, а их губы были сжатыми или слегка опущенными. «Они не хотят ни от чего отказываться», — резюмировала эксперт.

Сегодня, 17 февраля, завершился первый день нового раунда переговоров об урегулировании конфликта на Украине. По словам западного источника, он был напряженным. Трехсторонний саммит проходит в Женеве, главной темой обсуждений должно стать энергетическое перемирие.