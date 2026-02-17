Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:32, 17 февраля 2026Мир

В США проанализировали поведение украинской делегации в Женеве

Эксперт по языку жестов Браун: Украинцы были не рады на встрече в Женеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представители украинской делегации были «не рады» на трехсторонних переговорах в Женеве. На это указала американский эксперт по языку жестов Трейси Браун в разговоре с РИА Новости.

Она обратила внимание, что украинцы в ходе встречи хмурили брови, а их губы были сжатыми или слегка опущенными. «Они не хотят ни от чего отказываться», — резюмировала эксперт.

Сегодня, 17 февраля, завершился первый день нового раунда переговоров об урегулировании конфликта на Украине. По словам западного источника, он был напряженным. Трехсторонний саммит проходит в Женеве, главной темой обсуждений должно стать энергетическое перемирие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский выдвинул условие по выводу войск из Донбасса

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Зеленский решил организовать встречу с Путиным

    В США проанализировали поведение украинской делегации в Женеве

    Россиян проинструктировали насчет компенсаций из-за падения наледи

    Жители Одессы вновь перекрыли улицы в знак протеста

    Названа «самая большая проблема» для Украины при проведении выборов

    «Автодор» потребовал от россиян оплатить очень старые долги

    К границе Украины срочно прилетел воздушный госпиталь

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok