Внучатая племянница хоккеиста Харламова дебютировала на Неделе моды

Родственница хоккеиста Харламова Ксения дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке

Канадская актриса Ксения Даниэла Харламова дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Интервью с ней публикует Page Six.

Звезда «Жаркого соперничества» прошлась по подиуму показа бренда Christian Cowan. Знаменитость призналась, что нервничала из-за участия, поскольку переживала, что ее будут высмеивать в сети.

«Я нервничала вплоть до самого начала, даже думала все отменить. Не хотела, чтобы над моей плохой походкой смеялись в соцсетях», — отметила внучатая племянница советского хоккеиста Валерия Харламова.

О родстве с двухкратным олимпийским чемпионом сама актриса рассказала в одном из интервью. «Он мой двоюродный дед. Актер, который играл моего отца в сериале, в первый же день подошел и сказал: "Ты что, реально родственница Харламова? Ты же знаешь, что он легенда? Когда у тебя будут дети, их надо отдать в хоккей. Они точно выиграют золотую медаль на Олимпиаде!» — отмечала она.

Другие звезды «Жаркого соперничества» Коннор Сторри и Хадсон Уильямс, которые впервые оказались на «Золотом глобусе», попали в список стильных знаменитостей премии. Позже редакторы Vogue также окрестили их сердцеедами.