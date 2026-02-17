Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:41, 17 февраля 2026Ценности

Внучатая племянница хоккеиста Харламова дебютировала на Неделе моды

Родственница хоккеиста Харламова Ксения дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: Victor Pagan / Getty Images

Канадская актриса Ксения Даниэла Харламова дебютировала на Неделе моды в Нью-Йорке. Интервью с ней публикует Page Six.

Звезда «Жаркого соперничества» прошлась по подиуму показа бренда Christian Cowan. Знаменитость призналась, что нервничала из-за участия, поскольку переживала, что ее будут высмеивать в сети.

«Я нервничала вплоть до самого начала, даже думала все отменить. Не хотела, чтобы над моей плохой походкой смеялись в соцсетях», — отметила внучатая племянница советского хоккеиста Валерия Харламова.

О родстве с двухкратным олимпийским чемпионом сама актриса рассказала в одном из интервью. «Он мой двоюродный дед. Актер, который играл моего отца в сериале, в первый же день подошел и сказал: "Ты что, реально родственница Харламова? Ты же знаешь, что он легенда? Когда у тебя будут дети, их надо отдать в хоккей. Они точно выиграют золотую медаль на Олимпиаде!» — отмечала она.

Другие звезды «Жаркого соперничества» Коннор Сторри и Хадсон Уильямс, которые впервые оказались на «Золотом глобусе», попали в список стильных знаменитостей премии. Позже редакторы Vogue также окрестили их сердцеедами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Закрыть рот и не подыгрывать России». В украинской делегации на переговорах в Женеве произошел раскол. Кто захотел быстрый мир?

    Раскрыты два пути для Telegram в России

    Россия, США и Украина ведут переговоры в Европе. Что происходит за закрытыми дверями

    Роскомнадзор заявил о работе 18 тысяч экстремистских и террористических групп в Telegram

    Российский морской нефтеэкспорт вырос

    Российских артистов призвали бесплатно выступить 23 февраля

    Пластический хирург рассказал о жульничестве прыгунов с трамплина при помощи пениса

    Роман Курцын рассказал о бурной личной жизни в школе

    Роскомнадзор прокомментировал блокировку сотен тысяч каналов Telegram

    Россиянку пятью ударами ножа повалили на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok