Названы самые красивые мужчины с премии «Золотой глобус»

Тимоти Шаламе и Джо Кири назвали самыми красивыми мужчинами «Золотого глобуса»
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко
Майкл Б. Джордан

Майкл Б. Джордан. Фото: Mike Blake / Reuters

Американские актеры Майкл Б. Джордан и Сет Роган стали самыми красивыми мужчинами по итогам церемонии вручения премии «Золотой глобус». Рейтинг гостей составили в Esquire.

В список также попали Тимоти Шаламе, выбравший наряд Chrome Hearts и украшения Cartier, Леонардо Ди Каприо в костюме Dior и звезда «Очень странных дел» Джо Кири в смокинге Louis Vuitton. Одними из самых стильных также назвали актеров Джейкоба Элорди, Пола Мескаля, Колмана Доминго, Дэмсона Идриса и Гленна Пауэлла.

Звезды нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» Коннор Сторри и Хадсон Уильямс, которые впервые оказались на «Золотом глобусе», тоже попали в список стильных знаменитостей. Позже редакторы Vogue окрестили их сердцеедами.

Российского миллиардера Владислава Доронина заметили на «Золотом глобусе» в обнимку с моделью Кристиной Романовой.

