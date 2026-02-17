Реклама

21:03, 17 февраля 2026Забота о себе

Врач назвал беспорядочные половые связи канцерогеном

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Онколог Игорь Вихлянов рассказал, чем опасны беспорядочные половые связи. В беседе с с aif.ru он объяснил, какие болезни они могут вызывать.

«Свободные сексуальные отношения — это тоже канцероген, то есть фактор, который может привести к развитию рака. И не только в интимном месте», — предупредил онколог.

Вихлянов объяснил, что беспорядочные половые связи увеличивают риск заражения вирусом папилломы человека (ВПЧ), который является причиной 70 процентов случаев рака шейки матки. Кроме того, этот вирус может быть причиной рака анального канала, ротовой полости и ротоглотки, а также рака вульвы и влагалища у женщин и рака полового члена у мужчин.

Доктор добавил, что беспорядочные половые связи также увеличивают риск заражения вирусом гепатита и вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). По словам онколога, ВИЧ разрушает иммунитет и лишает человека защиты от злокачественных клеток. Поэтому практически все люди, заразившиеся этим вирусом, становятся пациентами онкодиспансеров, заключил Вихлянов.

Ранее онколог Ильдус Мухаметов перечислил симптомы рака желудка. По его словам, на заболевание могут указывать трудности с глотанием.

