14:25, 17 февраля 2026

Врач оценил вред привычки хрустеть пальцами

Физиотерапевт Туми: Привычка хрустеть пальцами не приводит к артриту
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Me dia / Shutterstock / Fotodom

Физиотерапевт Клодаг Туми заявил, что хруст пальцами часто связывают со старением, травмами и артритом. В разговоре с изданием Terra он оценил вред этой привычки.

Как пояснил Туми, хруст пальцами редко представляет проблему, если он не сопровождается другими симптомами, такими как боль, отек, полная блокировка или снижение функциональности сустава. Кроме того, нет убедительных доказательств того, что эта привычка приводит к остеоартрозу, артриту и другим заболеваниям, добавил он.

Специалист отметил, что многим людям нравится хрустеть пальцами. Причин на то несколько. Например, у некоторых людей такая привычка снижает мышечное напряжение, а сам звук вызывает приятные ощущения и успокаивает, поэтому к хрусту пальцами часто прибегают во время стресса, заключил врач.

Ранее ревматолог Александр Елонаков рассказал, какие повседневные привычки разрушают суставы. Одной из них является уборка на коленях, предупредил он.

