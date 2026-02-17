Выросло число жертв при взрыве в российской военной комендатуре

78.ru: Число жертв при взрыве в военной комендатуре в Ленобласти выросло до трех

Число жертв при взрыве в военной комендатуре в Сертолово Ленинградской области выросло до трех. Об этом стало известно 78.ru.

Губернатор российского региона Александр Дрозденко поручил силовому блоку оказать помощь военным в разборе завалов и спасении пострадавших. Он подчеркнул, что причины случившегося сейчас устанавливаются.

На месте находятся подразделения МЧС и Леноблпожспас, подчеркнул Дрозденко.

Днем 17 февраля взрыв прогремел на третьем этаже здания в Сертолово. Отмечалось, что военнослужащие могут оставаться под завалами. По предварительным данным, в этом же здании находится военная полиция.

Подчеркивалось, что угроза дальнейшего обрушения здания сохраняется. На снимке, размещенном в соцсетях, видно здание с обрушившимися вторым и третьим этажами.