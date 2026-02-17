Реклама

Наука и техника
15:10, 17 февраля 2026

Выявлена недооцененная причина роста риска сердечных заболеваний

JAHA: Сочетание бессонницы и обструктивного апноэ сна повышает риск гипертонии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Drazen Zigic / Freepik

Сочетание бессонницы и обструктивного апноэ сна может значительно повышать риск гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли исследователи из Йельского университета, проанализировав данные почти миллиона человек. Работа опубликована в Journal of the American Heart Association (JAHA).

Ученые изучили состояние, при котором у человека одновременно наблюдаются трудности с засыпанием и частые остановки дыхания во сне. Выяснилось, что эта комбинация связана с более высоким риском болезней сердца по сравнению с каждым нарушением по отдельности. По словам авторов, такие расстройства не просто сосуществуют, а усиливают негативное влияние друг друга.

При хронически нарушенном сне сердечно-сосудистая система лишается времени на восстановление. Частые пробуждения, сокращение продолжительности сна и эпизоды нехватки кислорода создают дополнительную нагрузку на сосуды и миокард, постепенно повышая вероятность развития гипертонии и других заболеваний.

Исследователи подчеркивают, что сон следует оценивать как модифицируемый фактор риска — наравне с уровнем холестерина или артериальным давлением. Ранняя диагностика и комплексное лечение бессонницы и апноэ могут сыграть важную роль в профилактике сердечно-сосудистых болезней.

Ранее стало известно, что употребление арахиса и грецких орехов улучшает качество сна.

