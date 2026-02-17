Реклама

14:01, 17 февраля 2026

Зарплата пилотов в зарубежной авиакомпании превысила 24 миллиона рублей

Aviation A2Z: Капитаны Alaska Airlines получают 24,8 миллиона рублей в год
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Cangavi / Shutterstock / Fotodom

Зарплата в одной из самых высокооплачиваемых зарубежных авиакомпаний превысила десятки миллионов рублей в год. Об этом сообщает Aviation A2Z.

По данным источника, с 2025 года капитаны воздушных судов (КВС) Alaska Airlines получают максимальную почасовую ставку в размере около 361,2 доллара (27,7 тысячи рублей) в час. Если капитан летает примерно 75 часов в месяц, то его базовая годовая зарплата составляет около 324 тысяч долларов (24,8 миллиона рублей) в год.

С учетом дополнительных выплат многие КВС получают от 350 тысяч долларов (26,8 миллиона рублей) ежегодно, а оплата труда некоторых капитанов с большим стажем превышает 400 тысяч долларов (30,6 миллиона рублей). При этом вторые пилоты имеют ставку в компании около 119,9 доллара (9,2 тысячи рублей) в час, а за год получают 107,9 тысячи долларов (8,2 миллиона рублей). С увеличением стажа их денежная выплата возрастает до 153 тысяч долларов (11,7 миллиона рублей) в год.

Ранее временное жилье для бортпроводников сравнили с тюрьмой. Сотрудница одной из трех крупнейших американских авиакомпаний по имени Алексис опубликовала в своих соцсетях фото общежития, где приходится жить стюардессам во время отдыха между рейсами.

