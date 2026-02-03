Временное жилье для бортпроводников сравнили с тюрьмой

PYOK: Бортпроводница пожаловалась на тесные условия в жилье для сотрудников

Бортпроводница сравнила условия во временном жилье для сотрудников авиаперевозчика с тюрьмой. Об этом стало известно PYOK.

Сотрудница одной из трех крупнейших американских авиакомпаний по имени Алексис опубликовала в своих соцсетях фото общежития, в котором приходится жить стюардессам во время отдыха между рейсами. Она пожаловалась на условия, отметив, что вынуждена платить по 600 долларов (46 тысяч рублей) в месяц, чтобы получить место на двухъярусной кровати. «Я старалась работать как можно больше, чтобы не приходилось здесь ночевать», — рассказала своим подписчикам Алексис.

Бортпроводники вынуждены спать на двухъярусных койках, которые стоят в тесной комнате рядами. При этом соблюдение санитарных норм в таких апартаментах «вызывают сомнения». Чаще всего подобными условиями вынуждены пользоваться новые работники авиалиний, которые не могут позволить себе снять номер в отеле.

Уточняется, что в 2022 году Департамент инспекционных служб Бостона провел рейд в нелегальном убежище для экипажей самолетов в восточной части города. Персонал был вынужден жить в гараже, в котором размещали до 20 человек. Пристанище также не отвечало нормам пожарной безопасности. Перевозчик использовал площадку около восьми лет, прежде чем одна из сотрудниц подала официальную жалобу.

Ранее стюардесса частного самолета раскрыла размер своей зарплаты. По ее словам, некоторые квалифицированные бортпроводники VIP-класса могут зарабатывать до 350 тысяч долларов (около 27,3 миллиона рублей) в год. При этом бортпроводницы коммерческих рейсов обычно получают от 30 тысяч до 80 тысяч долларов (примерно от 2,3 до 6,2 миллиона рублей) в год.