Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
15:02, 3 февраля 2026Путешествия

Временное жилье для бортпроводников сравнили с тюрьмой

PYOK: Бортпроводница пожаловалась на тесные условия в жилье для сотрудников
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: kormakova1 / Shutterstock / Fotodom

Бортпроводница сравнила условия во временном жилье для сотрудников авиаперевозчика с тюрьмой. Об этом стало известно PYOK.

Сотрудница одной из трех крупнейших американских авиакомпаний по имени Алексис опубликовала в своих соцсетях фото общежития, в котором приходится жить стюардессам во время отдыха между рейсами. Она пожаловалась на условия, отметив, что вынуждена платить по 600 долларов (46 тысяч рублей) в месяц, чтобы получить место на двухъярусной кровати. «Я старалась работать как можно больше, чтобы не приходилось здесь ночевать», — рассказала своим подписчикам Алексис.

Материалы по теме:
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?» Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
«Вы делали интимную стрижку перед собеседованием?»Стюардессы частных самолетов — о тяжкой работе и замужестве с богачами
22 мая 2022
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ» Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
«Люди думают, что мы бабочки с низким IQ»Россиянка стала стюардессой бизнесджета в Монако. Как это изменило ее жизнь?
19 августа 2024

Бортпроводники вынуждены спать на двухъярусных койках, которые стоят в тесной комнате рядами. При этом соблюдение санитарных норм в таких апартаментах «вызывают сомнения». Чаще всего подобными условиями вынуждены пользоваться новые работники авиалиний, которые не могут позволить себе снять номер в отеле.

Уточняется, что в 2022 году Департамент инспекционных служб Бостона провел рейд в нелегальном убежище для экипажей самолетов в восточной части города. Персонал был вынужден жить в гараже, в котором размещали до 20 человек. Пристанище также не отвечало нормам пожарной безопасности. Перевозчик использовал площадку около восьми лет, прежде чем одна из сотрудниц подала официальную жалобу.

Ранее стюардесса частного самолета раскрыла размер своей зарплаты. По ее словам, некоторые квалифицированные бортпроводники VIP-класса могут зарабатывать до 350 тысяч долларов (около 27,3 миллиона рублей) в год. При этом бортпроводницы коммерческих рейсов обычно получают от 30 тысяч до 80 тысяч долларов (примерно от 2,3 до 6,2 миллиона рублей) в год.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине оценили скорость «Цирконов»

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Названа причина смерти диктора Светланы Жильцовой

    Боец СВО прокомментировал слова Рютте о войсках стран Запада на Украине

    Кличко заявил о повреждении важного энергообъекта в Киеве

    Названа причина нападения российской школьницы с ножом на сверстницу

    Каждый второй россиянин признался в сверхурочной работе

    Том Круз испугался британских грабителей

    Киев скорректирует работу переговорной группы после массированного удара по энергетике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok