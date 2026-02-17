Реклама

11:03, 17 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский сделал заявление перед началом переговоров в Женеве

Зеленский: Дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Дипломатия, основанная на силе, будет более эффективной. Такое заявление перед началом переговоров в Женеве сделал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на Россию», — написал он.

По словам Зеленского, необходимо обеспечить постоянную поддержку украинской армии, а также регулярные поставки ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Он вновь заявил о желании усилить санкционное давление на Россию.

Ранее украинский президент озвучил приоритетную тему для Киева на переговорах. По его словам, таким вопросом являются гарантии безопасности. Трехсторонняя встреча начнется 17 февраля и пройдет в Женеве.

