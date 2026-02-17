Зеленский заявил о разрушительном ударе по энергетике Украины накануне переговоров

Зеленский: ВС России нанесли разрушительный удар по энергетике Украины

Российские войска накануне переговоров в Женеве нанесли разрушительный комбинированный удар по энергетике Украины. Об этом в Telegram заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Это был комбинированный удар, специально рассчитанный на то, чтобы нанести как можно больший ущерб нашей энергетике», — заявил украинский президент.

Он отметил, что в ходе атаки было использовано около 400 дронов и 30 ракет разных типов, в том числе баллистических.

При этом в преддверии нового раунда переговоров в Женеве Вооруженные силы Украины также совершили массированный налет с участием беспилотников по российским регионам. В Краснодарском крае после ночной атаки произошел пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе.