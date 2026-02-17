Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:06, 17 февраля 2026Россия

Зеленского назвали морально низким человеком после матерного высказывания о россиянах

Константинов счел аморальными слова Зеленского о россиянах в западных странах
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Нецензурное заявление президента Украины Владимира Зеленского о россиянах, которые находятся в западных странах, аморально. С такой оценкой в беседе с РИА Новости выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику. Зеленский морально низкий человек», — сказал политик. Он подчеркнул, что оценку поведению украинского лидера должны дать история и закон.

Константинов добавил, что раньше такого человека, как Зеленский, не пустили бы ни в один зал с серьезными политиками, однако теперь политическая культура на Западе настолько деградировала, что он позволяет себе материться в прямом эфире.

Президент Украины в интервью подкасту The Conversation матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об одной команде из США для принуждения Зеленского

    Рамзан Кадыров и Сулейман Керимов уладили конфликт. Почему они враждовали и как примирились

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    В украинском городе частично пропало электричество после удара дрона

    Беспилотники ВСУ атаковали Севастополь

    Российский штурмовик спас раненых сослуживцев в зоне СВО

    Карасин призвал на переговорах в Женеве выработать дорожную карту

    Хоккеиста сборной Франции отстранили до конца Олимпиады

    Сотрудники отеля поддержали приехавшую отметить развод москвичку

    В Индии призвали Запад изменить отношение к России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok