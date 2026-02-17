Константинов счел аморальными слова Зеленского о россиянах в западных странах

Нецензурное заявление президента Украины Владимира Зеленского о россиянах, которые находятся в западных странах, аморально. С такой оценкой в беседе с РИА Новости выступил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Сама сущность его заявления аморальна и не имеет никакого политического значения. Это исключительно работа на публику. Зеленский морально низкий человек», — сказал политик. Он подчеркнул, что оценку поведению украинского лидера должны дать история и закон.

Константинов добавил, что раньше такого человека, как Зеленский, не пустили бы ни в один зал с серьезными политиками, однако теперь политическая культура на Западе настолько деградировала, что он позволяет себе материться в прямом эфире.

Президент Украины в интервью подкасту The Conversation матерной фразой призвал Европу и США выслать из своих стран россиян.