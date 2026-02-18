Реклама

Ценности
09:38, 18 февраля 2026Ценности

Актриса Ирина Горбачева под обнаженным фото рассказала о похудении с помощью препарата

Актриса Горбачева под откровенным фото рассказала о похудении на препарате
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @irina_gorbacheva

Российская актриса и блогерша Ирина Горбачева опубликовала откровенное фото и раскрыла секреты похудения. Снимок и пост появились в ее Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Чики» позировала на размещенном снимке в ненаполненном бассейне на Бали, прикрыв обнаженное тело крупным листом. При этом звезда рассказала о похудении и поддержании своего тела в форме с помощью лекарства, название которого не уточняется.

«В эту поездку начала работать с телом совсем по-другому. Бережно. Не так, как делала раньше. Формировала новые пищевые привычки. Работала с телесным практиком и нутрициологом. Была ломка, тянуло на сладкое, но я следовала новому. Сейчас идет пятая неделя на микродозинге препарата для нормализации обмена веществ. Новый для меня опыт. За месяц прожила будто три, в плане взросления и понимания процессов в теле. Возвращаюсь домой другой», — заключила она.

Ранее в феврале актриса Ирина Горбачева показала фигуру без одежды после набора веса.

