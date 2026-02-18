Реклама

Алина Загитова сменила имидж

Фигуристка Алина Загитова сделала каре и показала новую внешность
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @azagitova

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сменила имидж и показала новую внешность фанатам на видео. Публикация появилась на ее странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

23-летняя спортсменка предстала перед камерой в трикотажной серой футболке и джинсах в тон. При этом она продемонстрировала новую прическу. Так, знаменитость сделала каре, уложив его на одну сторону с объемом у корней. «Зато со мной не скучно», — указала она в подписи.

Поклонники оценили образ в комментариях. «Прикольно, на весну просто идеально», «Очень идет Алине эта стрижка! Стильная и всегда красивая девушка», «Очень стильно, молодежно и подчеркивает твою красоту», — восхитились зрители.

В декабре 2025 года Алина Загитова рассказала о недовольстве своей внешностью.

