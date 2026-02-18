Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:08, 18 февраля 2026Экономика

Россиян предупредили о процветании «бабушкиных схем»

Риелтор Любимова: В 2026 году ситуация с «бабушкиными схемами» не успокоится
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Ситуация с мошенничеством на рынке жилья будет только усугубляться. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделилась эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, практикующий риелтор, основатель и директор агентства «Любимое» София Любимова.

По наблюдениям Любимовой, мошенничества с «бабушкиными схемами» в России не участились, однако изменилась реакция рынка. «Просто риски стали заметнее (...) Раньше такие сделки проходили тихо и быстро, а теперь ситуация иная», — пояснила риелтор. В первую очередь поменялось отношение банков к сделкам с уязвимыми категориями населения. Все чаще с отказами сталкиваются одинокие пенсионеры, настаивающие на срочной продаже жилья. Такие сделки в последнее время относят к токсичным, предполагая, что в будущем они могут быть оспорены.

Изменилось также и поведение нотариусов. Как отмечает собеседница издания, с целью перестраховки они организуют с продавцом личные встречи, задают прямые вопросы и ведут запись разговора. Нередко нотариусы вовсе отказывают в удостоверении сделки, несмотря на то, что документы в порядке. Медицинская экспертиза усложняется, эскроу-счета переходят на рынок «вторички», а в договорах появляются дополнительные пункты, регулирующие отсрочки платежей и условия проживания продавца.

Материалы по теме:
«Нам с котом много места не нужно» Россияне бросились скупать мини-квартиры. Как они выживают в крохотном жилье?
«Нам с котом много места не нужно»Россияне бросились скупать мини-квартиры. Как они выживают в крохотном жилье?
23 февраля 2023
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся. Что пугает их чаще всего?
Миллионы россиян хотят купить квартиру, но боятся.Что пугает их чаще всего?
11 ноября 2022

С опаской на пожилых собственников смотрят и покупатели. Подозрения у россиян вызывают, кроме того, продажи по доверенности и сделки с запутанными семейными обстоятельствами. Боясь столкнуться с мошенничеством на вторичном рынке, покупатели готовы переплачивать и уходят на рынок новостроек. В результате продажи в старом фонде затягиваются даже со скидками и после тщательной проверки собственника.

При рассмотрении дел суды теперь уделяют больше внимания реальным обстоятельствам продажи: жизнь собственника до и после заключения сделки, денежные переводы и причины, побудившие срочно избавиться от квартиры. С изменением судебной практики начали пересматриваться дела двух-, трех- и пятилетней давности. «Это не резкий всплеск, а медленная волна, которая только набирает силу», — констатировала Любимова. В дальнейшем, по прогнозам риелтора, случаи мошенничества будут расти, но не скачкообразно, а стабильно. При малейших признаках давления со стороны третьих лиц суд будет вставать на сторону уязвимых продавцов, из-за чего рынок готового жилья утратит в глазах россиян прежнюю выгоду.

Ранее россиянам посоветовали, как защитить себя от «схемы Долиной». Покупателям советуют проверять продавца на дееспособность, изучать историю объекта, обращаться к нотариусам и выдерживать период охлаждения сроком не менее десяти дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский охарактеризовал переговоры с Украиной

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Российские пенсионеры массово заинтересовались Китаем

    Рита Дакота помыла голову в луже

    Спасение трехлетнего ребенка обернулось для российского инспектора травмами

    Названа проблема политики Европы

    В МИД отреагировали на угрозу перенести конфликт на территорию России от соседней страны

    Залужный обвинил Зеленского в провале наступления

    Исполнителя песни «За тебя калым отдам» госпитализировали прямо с концерта

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok