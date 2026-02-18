Россиян предупредили о процветании «бабушкиных схем»

Риелтор Любимова: В 2026 году ситуация с «бабушкиными схемами» не успокоится

Ситуация с мошенничеством на рынке жилья будет только усугубляться. Таким мнением в беседе с «Газетой.Ru» поделилась эксперт по недвижимости, ипотечный брокер, практикующий риелтор, основатель и директор агентства «Любимое» София Любимова.

По наблюдениям Любимовой, мошенничества с «бабушкиными схемами» в России не участились, однако изменилась реакция рынка. «Просто риски стали заметнее (...) Раньше такие сделки проходили тихо и быстро, а теперь ситуация иная», — пояснила риелтор. В первую очередь поменялось отношение банков к сделкам с уязвимыми категориями населения. Все чаще с отказами сталкиваются одинокие пенсионеры, настаивающие на срочной продаже жилья. Такие сделки в последнее время относят к токсичным, предполагая, что в будущем они могут быть оспорены.

Изменилось также и поведение нотариусов. Как отмечает собеседница издания, с целью перестраховки они организуют с продавцом личные встречи, задают прямые вопросы и ведут запись разговора. Нередко нотариусы вовсе отказывают в удостоверении сделки, несмотря на то, что документы в порядке. Медицинская экспертиза усложняется, эскроу-счета переходят на рынок «вторички», а в договорах появляются дополнительные пункты, регулирующие отсрочки платежей и условия проживания продавца.

С опаской на пожилых собственников смотрят и покупатели. Подозрения у россиян вызывают, кроме того, продажи по доверенности и сделки с запутанными семейными обстоятельствами. Боясь столкнуться с мошенничеством на вторичном рынке, покупатели готовы переплачивать и уходят на рынок новостроек. В результате продажи в старом фонде затягиваются даже со скидками и после тщательной проверки собственника.

При рассмотрении дел суды теперь уделяют больше внимания реальным обстоятельствам продажи: жизнь собственника до и после заключения сделки, денежные переводы и причины, побудившие срочно избавиться от квартиры. С изменением судебной практики начали пересматриваться дела двух-, трех- и пятилетней давности. «Это не резкий всплеск, а медленная волна, которая только набирает силу», — констатировала Любимова. В дальнейшем, по прогнозам риелтора, случаи мошенничества будут расти, но не скачкообразно, а стабильно. При малейших признаках давления со стороны третьих лиц суд будет вставать на сторону уязвимых продавцов, из-за чего рынок готового жилья утратит в глазах россиян прежнюю выгоду.

Ранее россиянам посоветовали, как защитить себя от «схемы Долиной». Покупателям советуют проверять продавца на дееспособность, изучать историю объекта, обращаться к нотариусам и выдерживать период охлаждения сроком не менее десяти дней.