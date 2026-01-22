Россиянам назвали способы защититься от «схемы Долиной»

Юрист Соловьев: Проверка продавца на дееспособность защитит от схемы Долиной

Оплата безналичным способом позволит потенциальным покупателям недвижимости не стать жертвой «схемы Долиной». Этот и другие способы защититься от аферистов РИА Новости назвал заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

Эксперт также порекомендовал включать в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца, предусматривать период охлаждения не менее десяти дней, внимательно изучать историю недвижимости, а также прибегнуть к нотариальному удостоверению сделки.

Ранее московский пенсионер воспользовался мошеннической «схемой Долиной», признался в этом, но все равно смог отсудить квартиру у покупателя.

До этого стало известно, что пожилые мошенницы начали использовать новую схему возврата квартир после победы Полины Лурье в суде над певицей Ларисой Долиной.