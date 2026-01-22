Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:21, 22 января 2026Экономика

Россиянам назвали способы защититься от «схемы Долиной»

Юрист Соловьев: Проверка продавца на дееспособность защитит от схемы Долиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Оплата безналичным способом позволит потенциальным покупателям недвижимости не стать жертвой «схемы Долиной». Этот и другие способы защититься от аферистов РИА Новости назвал заслуженный юрист России, ученый-правовед Иван Соловьев.

Эксперт также порекомендовал включать в договор положения о проверке и признании дееспособности продавца, предусматривать период охлаждения не менее десяти дней, внимательно изучать историю недвижимости, а также прибегнуть к нотариальному удостоверению сделки.

Ранее московский пенсионер воспользовался мошеннической «схемой Долиной», признался в этом, но все равно смог отсудить квартиру у покупателя.

До этого стало известно, что пожилые мошенницы начали использовать новую схему возврата квартир после победы Полины Лурье в суде над певицей Ларисой Долиной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Сделают ставку на диверсии и дроны». Сосед США готовит план на случай войны с американцами

    В России готовят новую армию. Обучение начинается уже в школах

    Миллионы карт и счетов россиян внезапно заблокировали. Что происходит

    Россиянам назвали способы защититься от «схемы Долиной»

    Дмитриев высмеял президента Финляндии

    Стало известно о новой встрече Путина и Уиткоффа по Украине

    В Подмосковье неизвестный обстрелял две маршрутки

    Норвегия высказалась об ограждении от России

    Клинтонов решили привлечь к ответственности в США

    Мужчинам подсказали усиливающие оргазм упражнения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok