ЕК потребовала от Киева предоставить план ремонта нефтепровода «Дружба»

Sky News: Брюссель ждет от Киева сроки ремонта нефтепровода «Дружба»

Еврокомиссия обратилась к Украине с требованием предоставить план восстановления нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает Sky News.

По данным телеканала, в Бельгии ждут от Киева график ремонтных работ. Уточняется, что краткосрочная остановка поставок не угрожает Венгрии и Словакии.

Представитель ЕК дополнил, что ЕС держит контакт с Украиной по поводу восстановления прокачки.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович предостерег президента Украины Владимира Зеленского от атак на нефтепровод «Дружба».