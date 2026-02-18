Реклама

Дружественная России страна согласилась на уступку ради ЕС

Вучич: Сербия готова рассмотреть членство в ЕС без права вето
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Президент Сербии Александар Вучич заявил о готовности рассмотреть членство в Европейском союзе (ЕС) даже без получения права вето. Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

«Для Сербии членство в ЕС без права вето приемлемо», — сказал сербский лидер.

При этом Вучич отметил, что для Белграда главной целью в ЕС является полноценная экономическая интеграция и участие в общем рынке.

В декабре Александр Вучич сообщил, что Сербия в возможном конфликте между Европой и Россией выбрала сторону. По его словам, Белград находится на своей собственной стороне.

