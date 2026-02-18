Иностранка привезла в Россию украшения на 18,5 миллиона рублей и попалась в аэропорту

Иностранная гражданка привезла в Россию незадекларированные украшения на 18,5 миллиона рублей и попалась в аэропорту Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-секретарь таможни Внуково Евгения Сивакова.

Уточняется, что 33-летняя гражданка Азербайджана прибыла в российскую столицу из Дубая, ОАЭ. Таможенники остановили женщину во время прохождения «зеленого коридора» для выборочной проверки. В ее багаже нашли пять колец из белого металла со вставками из камней. Оказалось, что изделия изготовлены из сплавов золота и платины 750-й и 950-й проб и украшены бриллиантами.

Кольца у иностранки изъяли, в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных товаров.

Ранее россиянка прилетела на родину из ОАЭ с целой сумкой незадекларированных украшений бренда Cartier на пять миллионов рублей и попалась на таможне в аэропорту.