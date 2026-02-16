Россиянка прилетела из ОАЭ с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась в аэропорту

Россиянка прилетела из Дубая с украшениями Cartier на миллионы рублей и попалась

Россиянка прилетела на родину из ОАЭ с целой сумкой незадекларированных украшений бренда Cartier на пять миллионов рублей и попалась таможенникам в аэропорту. Об этом сообщает на своем сайте Федеральная таможенная служба.

Уточняется, что 39-летняя россиянка прибыла из Дубая в Москву с супругом. Во время сканирования ручной клади в ее вещах нашли в фирменных коробках кольцо Broderie De Cartier, браслет Lignes Essentielles и серьги из коллекции 1895 Stud Earrings с бриллиантами.

По словам владелицы драгоценностей, это подарки мужа. При этом она не знала, что общая ценность всех украшений превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов. Россиянке пришлось заплатить штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Ранее россиянки приехали из Таиланда с саженцами для дачи и нарвались на штраф. Выяснилось, что в багаже они пытались провезти 15 килограммов растений.