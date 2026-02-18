Реклама

Экономика
16:01, 18 февраля 2026Экономика

Расходы на ипотеку и аренду квартиры сравнили

Финансист Трепольский: В марте ипотечный платеж превысит ставку аренды вдвое
Виктория Клабукова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В следующем месяце снимать квартиру окажется выгоднее, чем купить ее в кредит. Расходы на рыночную ипотеку и аренду в беседе с «Газетой.Ru» сравнил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

По прогнозам финансиста, при нынешних ставках ежемесячный платеж по ипотеке превышает стоимость аренды в 2-2,5 раза. В свете этого Трепольский советует взять в аренду квартиру, аналогичную той, какую хотите купить, а разницу между ипотечным платежом и ставкой аренды класть на банковский депозит. Говоря о регионах, преимущество аренды обусловлено медленной адаптацией цен в готовом фонде: продавцы неохотно соглашаются снижать цены, из-за чего арендные ставки, несмотря на рост в 2025 году, продолжают быть ниже ипотечных платежей. По мнению эксперта, в марте покупать жилье в ипотеку резонно только при наличии 70-80 процентов от стоимости квартиры наличными, либо исключительно по льготной ипотеке.

В Москве, по словам Трепольского, разрыв между расходами по ипотеке и аренде стал критическим. При средней стоимости аренды «двушки» в пределах МКАД в 110 тысяч рублей, ежемесячный платеж по ипотеке за аналогичный лот достигает 250-280 тысяч. На фоне таких расценок аренда сохранит за собой выгоду в ближайшие пять лет, уверен финансист. При этом в сравнении со вкладами аренда проигрывает: доходность от депозитов выше, чем от аренды в три-четыре раза. Поэтому все чаще россияне предпочитают оставлять деньги в банке, нежели тратить их на съемную квартиру.

Ранее в России оценили масштабы проблемного строительства. Крупнейшие отечественные застройщики сдают с опозданием каждый восьмой квадратный метр жилья. У некоторых крупных игроков доля объектов с переносами достигает 26 процентов — такой уровень аналитики считают сигналом для всей отрасли.

