Масштабы срывов строительства в России оценили

«Известия»: С опозданием в России сдается каждый восьмой квадратный метр жилья

Крупнейшие российские застройщики задерживают сроки сдачи объектов в четыре раза чаще, чем в начале 2025 года. Об этом пишут «Известия».

По данным на февраль 2026-го, самые популярные девелоперы страны сдают с нарушением графика каждый восьмой квадратный метр жилья. Согласно данным Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ), доля объектов, сдаваемых с опозданием, достигла 12,7 процента, или более 1,95 миллиона квадратных метров. При этом только год назад показатель составлял всего 3,2 процента (503,8 тысячи квадратных метров из 15,7 миллиона на стадии активного строительства). У некоторых крупных игроков доля объектов с переносами достигает 26 процентов.

Среди причин такой тенденции эксперты называют непредсказуемые цены на стройматериалы, высокую стоимость кредитов и острый дефицит кадров. Также массовые опоздания со сдачей объектов объясняют жесткой политикой Центробанка и охлаждением спроса после закрытия массовой льготной ипотеки в 2025 году. Вдобавок с января перестал действовать мораторий на неустойку за срыв сроков.

Такой рост проблемного строительства аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает стрессовым. По его опыту, приемлемый показатель для рынка, где проекты ведутся под банковским контролем, ограничивается несколькими процентами. Если даже у отдельных застройщиков из первой «двадцатки» доля проблемных объектов превышает четверть от всего портфеля, можно говорить о ситуации в отрасли в целом. По словам основателя консалтинговой компании в сфере недвижимости Youkon Константина Конова, это сигнализирует о повышенной чувствительности бизнеса к ключевой ставке, продажам и темпам строительства. На этом фоне к кассовым разрывам может привести любой внешний шок — от ужесточения денежно-кредитной политики и спада спроса до сбоев у подрядчиков. Текущий уровень ключевой ставки создает серьезные риски для тех девелоперов, у кого покрытие задолженности по кредиту составляет меньше 70 процентов: в таком случае денег дольщиков оказывается недостаточно, а проектное финансирование съедает маржинальность.

