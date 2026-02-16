Реклама

Экономика
18:44, 16 февраля 2026Экономика

Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

Финансист Трепольский: В марте скидки на новые квартиры достигнут 20–25 %
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В марте скидки на новые квартиры в России могут достигать 20-25 процентов. Такие дисконты на этот тип жилья пообещал эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский, пишет «Газета.ru».

При этом сами цены на первичном рынке вырастут на 1-1,5 процента по сравнению с февралем, спрогнозировал финансист. Однокомнатные квартиры площадью 35–38 «квадратов» будут стоить 5,8–7,2 миллиона рублей, «двушки» площадью 50–55 «квадратов» — 7,8–9,8 миллиона рублей, а «трешки» площадью 70–80 «квадратов» --11,5–14,5 миллиона рублей.

Подорожание будет скорее техническим, оно связано с индексацией цен в зависимости от степени готовности объекта. «Застройщики не стремятся к агрессивному росту из-за заградительных ставок по рыночной ипотеке, однако и снижать стоимость квартир им не позволяет инфляция издержек. При этом реальные цены сделок могут оставаться стабильными или даже снижаться за счет скрытых скидок и субсидированных программ от девелоперов, которые в марте могут достигать 20–25 процентов», — пояснил Трепольский.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин спрогнозировал, что жилье в стране может подешеветь и стать привлекательным для вложения средств населения.

