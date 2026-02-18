В России сэкономили на деньгах

Доля банкнот номиналом пять рублей выросла второй год подряд до 5 процентов

По итогам 2025 года доля удельного веса банкнот номиналом пять рублей в общем количестве денежных купюр достигла пяти процентов, что на один и два процентных пункта больше, чем в 2024 и 2023 годах соответственно. Об этом со ссылкой на данные Банка России пишет РИА Новости.

Печать этой и десятирублевой купюр регулятор возобновил в 2023 году, хотя в некоторые регионы их завезли еще в 2022-м. Зампред ЦБ Сергей Белов тогда отмечал, что решение заменить эти банкноты на монеты приняли из-за слишком быстрого износа, однако оказалось, что чеканка металлических рублей слишком дорога и не оправдала себя.

Также в Центробанке указывали, что, помимо экономии, решение принято в интересах граждан. Бумажные деньги занимают меньше места в кошельке и, в отличие от монет, не оседают в копилках.

Осенью 2024 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков допустил, что Россия вообще прекратит чеканить монеты мелкого номинала из-за низкого спроса.