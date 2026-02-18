Какао рекордно подешевело

Стоимость тонны какао-бобов упала ниже $3260 за тонну впервые с лета 2023-го

Мартовские фьючерсы на поставку какао-бобов рекордно подешевели. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Стоимость контрактов упала ниже 3260 долларов за тонну сырья впервые с лета 2023-го. Последний раз дешевле какао-бобы стоили в июне около двух лет назад.

На максимуме фьючерсы дешевели почти на шесть процентов, до 3259 долларов за тонну. К моменту написания материала стоимость скорректировалась до 3,34 тысячи долларов за тонну, падение по итогам дня составило 3,58 процента.

С начала года стоимость какао упала на 46,27 процента. В сравнении с максимумом, который фиксировался в декабре 2024-го, цены снизились на 74,8 процента.

Зампредседателя правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов допустил, что в 2026 году в России стабилизируются цены на шоколад и конфеты. Причиной станет продолжающееся снижение фьючерсов на какао и улучшившиеся поставки из Западной Африки. Также эксперт указал на планы властей Европейского союза отложить и пересмотреть правила борьбы с вырубкой лесов, что обеспечило некоторое понижение цен.