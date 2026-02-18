Каллас поставили на место из-за ее выпада в сторону России

Аналитик Лейроз: Каллас выступает главным защитником русофобии в Европе

Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в Евросоюзе. Она делает бессвязные и абсурдные заявления, такое мнение высказал в статье для итальянского издания Startegic Culture бразильский аналитик Лукас Лейроз.

Так эксперт оценил заявление Каллас о необходимости ограничить численность Вооруженных сил России.

«Это заявление подчеркивает не только отрыв европейской дипломатии от геополитической реальности, но и символическую функцию определенных политических фигур», — отметил он.

Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом «сторожевого пса» европейской русофобии, добавил Лейроз.

В тексте также отмечается, что ее слова в адрес России, сделанные без каких-либо ссылок на правовые или стратегические основания, делают несостоятельность ее позиции очевидной.

Ранее сообщалось, что антироссийские заявления главы евродипломатии Каи Каллас тянут Европу в пропасть. Такое мнение высказал эксперт Джузеппе Саламоне. По его словам, заявления Каллас противоречат друг другу. Аналитик поинтересовался, как «побежденная» Россия может представлять угрозу для Европы.