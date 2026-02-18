Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:13, 18 февраля 2026Мир

Каллас поставили на место из-за ее выпада в сторону России

Аналитик Лейроз: Каллас выступает главным защитником русофобии в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Глава евродипломатии Кая Каллас выступает главным защитником русофобии в Евросоюзе. Она делает бессвязные и абсурдные заявления, такое мнение высказал в статье для итальянского издания Startegic Culture бразильский аналитик Лукас Лейроз.

Так эксперт оценил заявление Каллас о необходимости ограничить численность Вооруженных сил России.

«Это заявление подчеркивает не только отрыв европейской дипломатии от геополитической реальности, но и символическую функцию определенных политических фигур», — отметил он.

Каллас, чья политическая траектория в Эстонии была закреплена за жесткой антироссийской риторикой, стала образцом «сторожевого пса» европейской русофобии, добавил Лейроз.

В тексте также отмечается, что ее слова в адрес России, сделанные без каких-либо ссылок на правовые или стратегические основания, делают несостоятельность ее позиции очевидной.

Ранее сообщалось, что антироссийские заявления главы евродипломатии Каи Каллас тянут Европу в пропасть. Такое мнение высказал эксперт Джузеппе Саламоне. По его словам, заявления Каллас противоречат друг другу. Аналитик поинтересовался, как «побежденная» Россия может представлять угрозу для Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    В Госдуме назвали главное преимущество продления «гаражной амнистии»

    Названо число отобранных у лихачей машин в одном регионе России

    Страховщики внесли грузовики и автобусы в «красную зону» ОСАГО

    В Кремле высказались о реанимации отношений России и США

    Такера Карлсона задержали в Израиле

    Лавров назвал условие для диалога с Европой

    Каллас поставили на место из-за ее выпада в сторону России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok