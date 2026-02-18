Реклама

12:01, 18 февраля 2026Мир

Клинтон назвала европейского политика марионеткой Трампа

Клинтон призвала венгров голосовать против Орбана, назвав его марионеткой Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Kylie Cooper / Reuters

Бывший государственный секретарь США и кандидат в президенты 2016 года Хиллари Клинтон призвала венгров голосовать против премьер-министра страны Виктора Орбана, назвав его марионеткой американского лидера Дональда Трампа. Ее слова приводит Clash Report в своем аккаунте в социальной сети X.

«Если бы я была обычным венгром, моя позиция была бы такой: я хочу избрать того, кто заботится о Венгрии, а не того, кто является марионеткой Дональда Трампа», — сказала политик.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля. Согласно последним соцопросам от журнала Politico, лидирует в них оппозиция, а не правящая партия премьер-министра Орбана. При этом эксперты издания отмечают, что окончательные итоги трудно предсказать из-за того, что выборы проходят по одномандатным округам, а не партийным спискам.

Как отмечал в интервью «Ленте.ру» венгерский политолог и обозреватель Габор Штир, победа оппозиции может нанести серьезный удар по отношениям Венгрии с Россией, так как противники Орбана выступают за поддержку Киева.

    Обсудить
