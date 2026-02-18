Реклама

Личный дневник юноши с планами убийства попал на видео ФСБ России

ФСБ показала видео с жителем Челябинска, готовившим теракт по заданию Киева
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

ФСБ России показала оперативное видео задержания 18-летнего жителя Челябинска, готовившего теракт по заданию спецслужбы Украины. Запись публикует РЕН ТВ.

На кадрах силовики выскакивают из машины и задерживают юношу. Сотрудник ФСБ рассказывает, что подозреваемый по указанию куратора изготовил взрывное устройство, которое планировал использовать для совершения теракта. В ходе обыска у задержанного был изъят личный дневник, в котором он на украинском языке описывал планы убийства высокопоставленного лица. Сам юноша признался, что предложил куратору три цели для теракта.

На допросе он рассказал, что с ним связались представители украинской спецслужбы через Telegram. Куратор дал ему инструкции, он провел разведку и был готов выехать на место совершения преступления. Дома у челябинца также нашли 1,5 килограмма самодельного бризантного взрывчатого вещества. Возбуждено уголовное дело.

